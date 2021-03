Il Milan piomba su Icardi: gli ultimi aggiornamenti

I rossoneri con una ipotetica qualificazione in Champions e connessi introiti, proverà a tentare un colpo oneroso per rinforzare ulteriormente la rosa di Stefano Pioli.

Secondo la Repubblica il colpaccio di questa estate potrebbe essere un grande ex dell’Inter: Mauro Icardi. L’attaccante argentino, classe 1993, potrebbe far rientro nel campionato italiano dopo aver collezionato con la maglia dei nerazzurri 124 gol in 219 partite. Il centravanti pare essere lontano dalla permanenza nel club parigino che probabilmente cercherà altri interpreti per il proprio reparto offensivo.

Il costo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni e la volontà del giocatore potrebbe giocare a favore della società rossonera che in tal caso riporterebbe Mauro Icardi a Milano, ma sull’altra sponda dei Navigli.