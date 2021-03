Il recupero di Ibrahimovic procede bene: effettuato un controllo

Come riportato da Sport Mediaset, il recupero di Zlatan Ibrahimovic procede bene. Infortunatosi nel match contro la Roma dello scorso 28 febbraio, l’ attaccante svedese si è sottoposto quest’ oggi a un controllo e il processo di guarigione procede senza complicazioni.

Impossibile la sua presenza nell’ andata dell’ ottavo di finale di Europa League all’ Old Trafford di Manchester contro la sua ex squadra. Si proverà a recuperarlo per il ritorno contro il Manchester o per la trasferta di Firenze. Non sarebbe da escludere un suo ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali.

Anche Hakan Calhanoglu prosegue bene il suo programma di lavoro personalizzato per recuperare dall’ edema muscolare rimediato contro la Roma.