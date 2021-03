Fikayo Tomori: importanti novità sul futuro del difensore centrale

Votato come migliore in campo dell’ultima partita contro la Fiorentina, Tomori ha davvero conquistato tutti, in pochissimo tempo. Arrivato a Gennaio in prestito dal Chelsea, l’inglese (nato in Canada) ha le caratteristiche adatte per prendersi le chiavi della difesa rossonera: personalità, forza fisica, velocità e tecnica.

Tomori, secondo quanto riporta calciomercato.com, verrà riscattato dal Milan. L’accoppiata Massara-Maldini proverà a far calare il prezzo, fissato sui 28 milioni euro per acquistare definitivamente le prestazioni del forte difensore centrale.

Al Chelsea il 23enne veniva utilizzato pochissimo, solo una presenza in metà stagione. Al Milan la musica è diversa: i rossoneri credono nelle potenzialità di Tomori e faranno di tutto per assicurarsene le prestazioni, anche in futuro.