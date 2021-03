Inzaghi: “Inter favorita per lo Scudetto. Il Milan farebbe un miracolo”

Pippo Inzaghi, storico centravanti rossonero ed attuale allenatore del Benevento, si è soffermato sulla lotta scudetto tra le due squadre di Milano in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Inzaghi, che in panchina non ha mai raccolto punti contro Milan ed Inter, si è sbilanciato nel suo pronostico. Ecco le sue parole: “Sulla carta la rosa dell’Inter è più forte di quella del Milan. I rossoneri da inizio campionato hanno un ritmo molto alto e sono al di sopra di ogni previsione: la vittoria contro la Roma è stata fondamentale per credere ancora nello Scudetto. E’ giusto che i rossoneri continuino a puntare al vertice, trascinati dall’entusiasmo, pensando partita dopo partita. I conti si faranno alla fine. Se il Milan vince lo scudetto fa un miracolo. L’Inter è strutturata per vincere il tricolore, ha una rosa ampia e di valore e, sopratutto, hanno un solo impegno settimanale essendo usciti dalle Coppe.“

Milan e Benevento si ritroveranno più avanti in campionato, Inzaghi e Pioli dovranno faticare ancora molto per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.