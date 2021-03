“Italiane penalizzate dalla UEFA” il comunicato dei Black Devils

Le italiane penalizzate dagli arbitraggi in Europa. Un pensiero che accomuna molti tifosi nostrani, a causa dei numerosi episodi arbitrali piuttosto discutibili contro le squadre di Serie A nelle competizioni europee. A questo proposito, in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Milan-Manchester i ‘Black Devil’, uno dei gruppi più caldi della tifoseria rossonera, ha espresso un duro comunicato verso la UEFA attraverso i suoi canali ufficiali.

“Alla vigilia del ritorno di Europa League con il Manchester United siamo seriamente preoccupati per come potrebbe

esser gestita la disputa in campo dalla terna arbitrale, var e quarto uomo,alla luce di quanto già accaduto settimana scorsa all’Old Trafford” – Si legge nella nota – “Troviamo patetico e fastidioso nascondersi dietro a comode ipocrisie fatte di convenienze e timori e ci riferiamo soprattutto ai club italiani incapaci di alzare la voce, oppure dietro al politically correct come fanno da anni ormai quasi tutti i mass media italiani verso l’Uefa, che da par suo sembra non perder occasione per “bastonare” la nostra nazione a livello di club, attraverso arbitraggi scandalosi o con restrizioni FFP ad personam”.

Il gruppo della tifoseria milanista poi elenca gli episodi incriminati: “Tornando a fatti più recenti non è ammissibile star zitti dopo ciò che è avvenuto giovedì scorso all’Old Trafford. In 95 minuti si sono registrati svariati episodi tutti stranamente a favore dei Red Devils, iniziando da alcuni calci d’angolo non concessi al Milan ed altri regalati agli avversari, ad una mancata ammonizione ad un giocatore del Manchester con conseguente espulsione, passando da un rigore non assegnato al Milan, concludendo con una vera e propria chicca del goal annullato dal VAR. Il VAR ricordiamoci che nasce per rimediare ad errori arbitrali, giovedì scorso, viceversa è stato utilizzato per commetterne uno, inventandosi di fatto un fallo di mano che successivamente nessuna ripresa televisiva è riuscita ad immortalare, annullando di fatto un goal validissimo al Milan. Ci domandiamo come possa esser accaduto un fatto di simile gravità, senza che i nostri mass media calcistici insorgessero a difesa della squadra rossonera denunciandone a caratteri cubitali un FURTO che non ammette alcuna replica”.

Il comunicato si conclude con una contestazione in merito alla designazione arbitrale, direttori di gara che hanno sfavorito i club italiani negli anni precedenti:”A conferma di tutto ciò le designazioni arbitrali per il doppio confronto la dicono lunga sulle loro intenzioni. A Manchester ricordiamo ha arbitrato lo sloveno Sig. Vincic un personaggio alquanto discusso per i suoi recentissimi precedenti personali e per domani sera a Milano hanno pensato al tedesco Sig. Brych conosciuto per essere stato spesso sfavorevole alle squadre italiane. Concludiamo nel dire che è paradossale vedere l’Uefa utilizzare l’hastag “respect“ quando è la prima a non averne verso le squadre italiane. Nella vita siamo abituati ad aver rispetto verso chi a sua volta ce ne porta.

UEFA: #RESPECT… WE ARE AC MILAN!!! BLACK DEVIL”.