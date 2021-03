Cm.com – Kessié fino al 2025, il Milan lavora anche al suo rinnovo: ecco quanto guadagnerà l’ivoriano

Franck Kessié, non solo ieri sera con il pareggio agguantato con personalità sul rigore segnato al 97′, ha sempre dimostrato di essere fondamentale per il Milan presente e il Milan che verrà. Kessié vuole restare rossonero e il club vuole la stessa cosa. Anche per questo, secondo quanto riportano i colleghi di Calciomercato.com, il ds Gazidis ha dato mandato a Maldini e Massara di portare avanti la trattativa per prolungamento contrattuale di Kessié.

“I primi contatti con l’agente dell’ex Atalanta risalgono al mese di gennaio, ora si sta entrando nella fase operativa. L’idea del Milan è quella di blindare il forte centrocampista ivoriano fino al 2025 con un meritato adeguamento dell’ingaggio che potrebbe passare dagli attuali 2,2 milioni a 3 netti più bonus a stagione“.