L. Hernandez: “Theo al Milan sta andando alla grande, spero che un giorno possa essere qui con noi”

Dal ritiro della Nazionale francese ha parlato Lucas Hernandez, fratello del terzino rossonero e difensore del Bayern Monaco, analizzando l’esperienza al Milan di Theo:

“Al momento sta andando alla grande dal punto di vista offensivo, penetra con facilità tra le linee offensive. Sta facendo un’ottima stagione, come l’anno scorso. Spero che un giorno possa essere qui con noi, ma non è una scelta che posso fare io. Sta facendo molto bene con il suo club. Ha avuto maggiori difficoltà al Real Madrid e alla Real Sociedad. Da quando ha firmato con il Milan è migliorato, è più sicuro e lo si vede in partita. Ha ottimi numeri in attacco, in termini di assist e gol”.