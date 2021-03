GdS – Fiorentina-Milan, ecco il probabile undici rossonero

Allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze il Milan cerca il riscatto dopo la cocente eliminazione dall’Europa League per mano dello United, contro una Fiorentina in salute e reduce dalla vittoria per 4-1 di Benevento.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla formazione di mister Pioli, la quale sta attraversando un periodo difficile complici anche i molti infortuni.

Questo l’undici ipotizzato dalla Rosea per la sfida in programma alle 18:00: Donnarumma in porta, Dalot, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa, in mezzo al campo il tandem Tonali-Kessie con Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.