La probabile formazione dei Red Devils contro il Milan: quante assenze

Le defezioni sono tante nelle fila rossonere, ma anche il Manchester United ha ben pochi motivi per sorridere.

In conferenza stampa, il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjær ha fatto il punto sugli infortuni, dichiarando le sue preoccupazioni per la sfida con il Milan: “

De Gea non è disponibile. Van de Beek, Pogba e Mata non ci saranno. Cavani è in forse, ma quasi sicuramente non ci sarà. Marcus Rashford anche lui è in forse, ma probabilmente no. Non si è allenato, sta ancora curando la caviglia. Di solito sono ottimista, ma stavolta la vedo davvero dura.”

Alla luce di queste assenze, lo United potrebbe scendere in campo così:

(4-2-3-1) – Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood.