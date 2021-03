Leao in calo: non segna dalla 17° giornata contro il Torino

Dopo la prestazione grigia contro il Verona, ora Rafael Leao diventa un caso: l’ultimo gol del portoghese risale alla 17° giornata: era il 9 gennaio, giorno di Milan-Torino 2-0, e il gioiellino classe 1999 apriva le marcature dopo 25 minuti prima del raddoppio su rigore di Kessie 9′ più tardi. Da quel momento, una discesa troppo evidente per non essere sottolineata: solo un assist alla 21° e nessun altro acuto degno di nota.

Un possibile caso, ma c’è tempo

Nonostante i gol stentano ad arrivare, il Milan sta tenendo ben salda la seconda posizione e probabilmente ci sarà modo per Leao di rifarsi e invertire questo trend negativo già dalla partita di giovedì contro il Manchester United. Il Milan è in fiducia, e i risultati stanno sorridendo: con 4 partite nel giro di 12/13 giorni il gioiellino classe ’99 può riscattarsi, e prendere ulteriormente fiducia, in più se uno dei suoi gol dovesse arrivare per la qualficazione ai quarti di Europa League.