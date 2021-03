Libero – Massaro: “Il Milan deve ritrovare l’energia delle partite precedenti. Che coppia Vlahovic-Ibra!”

Daniele Massaro, ex attaccante del Milan e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, intervistato da Libero ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sulla situazione infortuni dei rossoneri e il possibile approdo a Milanello dell’attaccante viola Duslan Vlahovic.

Sulla condizione di forma: “Deve ritrovare vigoria anche se è alle prese con tante assenze. I rossoneri hanno avuto l’approccio sbagliato a qualche gara e perso un po’ di autostima. Pioli non ha mai avuto a disposizione la rosa al completo, ma l’obiettivo minimo resta quello di entrare in Champions. Zlatan è stato importantissimo per i giovani per farli capire cos’è il Milan e l’onore di indossare la maglia rossonera. Fa ancora la differenza e i suoi gol possono trascinare il Milan in Champions”.

Su Vlahovic: “Si è parlato anche dell’interessamento del Milan. Ha delle grandi doti e sta avendo una crescita notevole. Mi ha colpito la fame che ha nel migliorarsi ogni giorno. In coppia con Ibra sarebbe tanta roba.

Ha concluso poi con una battuta sulla squadra della sua città natale, il Monza, esplicitando il desiderio di rivederlo presto in Serie A: “Monza è casa mia, ho fatto tutte le giovanili fino a giocare nei professionisti. Sono convinto faranno grandissime cose anche in biancorosso. Galliani è stato il mio papà calcistico: mi portò al Monza dalla Juvenilla e mi volle poi al Milan. Spero sconfigga presto il Covid. Sarà bellissimo l’anno prossimo vedere in Serie A Milan-Monza”