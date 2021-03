Maguire: “Il Milan è forte, sarà una gara difficile. Con Dalot siamo in contatto”

Il capitano del Manchester United, Harry Maguire è intervenuto ai microfoni della UEFA, per parlare della sfida che li vedrà impegnati giovedì contro il Milan. Il difensore ha parlato di un ex compagno che quest’estate ha lasciato Manchester per approdare in rossonero in prestito. Queste le sue parole: “Diogo è in prestito dallo United e sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito. Sappiamo che il Milan è forte: quest’anno va anche bene in campionato, dunque sarà una gara difficile“.

Infine conclude parlando del buonissimo rendimento che sta avendo la sua squadra: “Siamo migliorati nettamente. Sono arrivato due anni fa e la gente non pensava che saremmo arrivati fra le prime quattro, invece ci siamo riusciti. Poi inizia la stagione successiva e la gente pensa di nuovo che non arriverai fra le prime quattro. Poi però ti ritrovi secondo e tutti iniziano a dire: ‘il Manchester United è secondo, dovrebbe lottare per il primo posto’. È sempre cosi’… è una questione di pretese, pretese e pretese”.