Maignan, non solo Milan: il portiere piace anche al Tottenham

La priorità del Milan è quella di rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma, in scadenza il prossimo giugno. In caso non si dovesse arrivare ad un accordo, la società rossonera ha però già pronto il piano B: Mike Maignan, classe ’95 in forza al Lille.

Sull’estremo difensore naturalizzato francese, però, non c’è solo il Milan. Stando a quanto riferisce L’Equipe, infatti, quest’estate potrebbe scatenarsi un vero e proprio valzer di portieri. Il PSG è infatti piombato su Hugo Lloris, con il Tottenham di Mourinho che vorrebbe sostituirlo proprio con Maignan.