Maldini a Sky: “Vincere oggi è importantissimo. Rinnovo Kessié? Ci stiamo lavorando”

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Napoli. Le sue parole:

Sul momento: “Credo che la nostra recente storia ci debba far capire che il Milan ha tante facce, nelle ultime due stagioni abbiamo fatto bene”

Sulla partita di stasera: “Con una vittoria si otterrebbe un buon risultato sia per allontanarci dalla quinta, sia per non mollare la corsa al primo posto”

Su Ibra: “Zlatan partecipa anche ad elementi fuori dal campo, non solo ad allenamenti o attività interne. E’ importante”

Sul Milan: “La società ha lavorato in una buona maniera così come l’allenatore, i giocatori hanno fatto un ottimo lavoro. Grazie a queste componenti siamo qui”

Sul rinnovo di Kessié: “Ci siamo già messi già a lavoro per lui, anche per Calabria e ci muoveremo anche per gli altri. Ci stiamo lavorando”

Su Gattuso: “Gattuso è un allenatore che ha continue evoluzioni, che sta a passo con l’evlozione di questo sport”