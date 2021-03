Maldini: “Siamo consci delle difficoltà ma siamo qui a giocarcela. Seedorf? Averlo in squadra era una goduria”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre gara di Milan-Manchester. Queste le sue parole.

Sul momento della squadra: “Abbiamo una serie di infortuni incredibile, soprattutto nel reparto d’attacco dove siamo in seria difficoltà ma la nostra mentalità deve rimanere la stessa. La mentalità fatto arrivare fino a questo punto”.

Sull’annata del Milan: “La stagione ci ha visti protagonisti, più di così era difficile ipotizzare di fare, ma la nostra forza è non accontentarsi”.

Sulla sfida del 2007 contro il Manchester: “Ho ricordato la gara del 2007 soprattutto con mister Pioli per questioni tattiche. Adesso però sono cambiate tante cose”.

Sui moduli: “La nostra idea è di fare tutto quello che possiamo fare, dunque, anche i moduli vanno adattati al momento”.

Sulle diverse difficoltà: “Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, la rincorsa dell’anno scorso, il Rio Ave anche. Sono tutti sacrifici che ti portano a giocare questa partita con motivazione. Giocare contro il Manchester, in un campionato economicamente di un altro livello, per sentirsi in grado di competere”.

Sul Manchester United: “L’avversario che recupera giocatori importanti è veramente di grandissimo livello. Abbiamo visto che le Italiane hanno avuto difficoltà in Europa, siamo consci di questo”.

Su Seedorf: “Sapevo di averlo in campo e che voleva sempre la palla, avere lui sempre in squadra per me era una goduria. Le cose tatticamente sono cambiate ma la qualità rimane, lui farebbe la differenza sempre”.