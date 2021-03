Stando a quanto riferisce il tabloid britannico Metro, per la prossima estate il Manchester United conta di vendere 4 giocatori in esubero per ricavare una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Oltre a Juan Mata, Jesse Lingard e Phil Jones, sulla lista dei sacrificabili diramata da Solskjaer ci sarebbe anche Diogo Dalot.

Resta ora da capire se il futuro del terzino portoghese sarà ancora a tinte rossonere. Su di lui c’è anche l’interesse del Napoli e di alcuni club inglesi.