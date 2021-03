Mancini: “Donnarumma distratto dal rinnovo? Non sono preoccupato”

Il CT della Nazionale Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, ha parlato di Gigio Donnarumma e di come la questione rinnovo possa essere una distrazione per lui:

“Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati a questo. Gigio è un po’ più esperto rispetto all’Europeo Under 21, non mi preoccupa più di tanto. Sappiamo che andiamo a giocare una competizione stupenda che non vinciamo da tanti anni e siamo concentrati su quello. Le regole ci sono sempre in una squadra”.