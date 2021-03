Mandzukic è quasi recuperato: rientro sempre più vicino per il croato

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i calciatori rossoneri che rimarranno a Milanello durante la pausa per le Nazionali continueranno a lavorare per recuperare in vista della ripresa del campionato.

Mario Mandzukic, nello specifico, è l’uomo più atteso dai tifosi del Milan: arrivato durante il mercato di Gennaio, il croato ha totalizzato soltanto quattro presenze, tutte da subentrato, senza lasciare il segno. Poi è arrivato lo stop.

Al Milan mancano all’appello i gol di Mario Mandzukic, acquistato proprio per questo. L’ex attaccante di Juventus e Bayern Monaco ha tanto voglia di ritornare in campo e, probabilmente, potrebbe farlo contro la Sampdoria o al massimo contro il Parma, nella giornata successiva.