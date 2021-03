Marca – Brahim Diaz: “Avere Ibra nello spogliatoio è un onore. Scudetto? Dobbiamo concentrarci su noi stessi”

Il giovane trequartista rossonero Brahim Diaz che sta vivendo la sua prima stagione da rossonero, è stato intervistato a Radio Marca. Lo spagnolo ha trattato vari argomenti, tra cui l’ultima vittoria a Firenze e la presenza di un campione come Zlatan Ibrahimovic.

Le sue parole: “Sta andando tutto abbastanza bene per San Siro. Il legame con lui (Ibrahimovic ndr) è fenomenale, ti prende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore. L’altro giorno a Firenze ho potuto dare una mano con un gol. Come dice mio padre sono un ‘mascalzone’, un ‘topo di zona”.

Ha parlato anche del buon momento del Milan, che dal 6° posto dello scorso anno, ora si ritrova a lottare per i vertici della classifica: “Abbiamo fatto una squadra che unisce i giovani all’esperienza. Continuiamo così per raggiungere obiettivi e lottare per la Serie A. Raggiungere l’Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite. Mi piace la pressione e conosciamo già il club che è il Milan. Sono molto felice di indossare la loro maglia e farò del mio meglio”.

Infine ha parlato della nazionale: “Siamo una squadra che ha subito un solo gol e ne abbiamo segnati parecchi nella precedente. Abbiamo una squadra che può dare tanto e lo dimostreremo nelle partite che abbiamo. Cercherò di dare il massimo e di dare il meglio di me per aiutare la squadra“.