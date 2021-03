Marchegiani: “Forse il Milan potrebbe perdere colpi. Per la Champions bisogna fare la corsa sul Milan”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Luca Marchegiani, ex portiere di Lazio e Torino e attualmente opinionista Sky. Ecco quanto evidenziato:

“Con il recupero degli infortunati il Napoli ha tutte le possibilità di lottare per la Champions – ha detto Marchegiani a Radio Crc – tuttavia, credo che la corsa non vada fatta sull’Atalanta. I bergamaschi finiranno sicuramente tra le prime quattro. Forse il Milan potrebbe perdere colpi. Per quanto riguarda la Juve, credo che sia giusto che Pirlo parli di scudetto“.