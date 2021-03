Meité a Sky: “Abbiamo messo in campo il nostro gioco. Kessié? È un vero amico”

Soualiho Meïté, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Manchester United. Le sue parole:

Sulla partita: “Sapevamo che non era facile, siamo contenti di questo risultato. Siamo venuti qua per fare il nostro gioco, e oggi lo abbiamo dimostrato”.

Sul suo ambientamento: “Siamo un bel gruppo, parliamo tanto. Questo mi fa crescere. Sono contento per me e per la squadra”.

Su Kessié: “Kessié è un vero amico, parliamo anche la stessa lingua. Mi aiuta tanto giocare con lui. Il gol annullato a Franck mi sembrava regolare”.