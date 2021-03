Pronti grandi manovra in casa Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. La probabile qualificazione ai gironi di Champions League dei rossoneri permetterà alla dirigenza di impostare il mercato in maniera diversa rispetto alle ultime stagioni, considerando anche gli introiti derivanti dalla massima competizione continentale.

L’obiettivo a centrocampo

Per la linea mediana Maldini e la dirigenza sembrano aver messo gli occhi su un centrocampista del Siviglia. Si tratta di Joan Jordàn, classe 1994 ed ex Eibar, con un contratto in scadenza nel 2023. Questo quanto riportato da calciomercato.com, con il Milan che sembra pronto ad offrire una cifra vicina ai 30 milioni per il calciatore spagnolo.