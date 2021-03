TS – Milan, Bennacer potrebbe tornare dopo la sosta

Una stagione davvero sfortunata quella di Ismael Bennacer, fermo ai box per gran parte della stagione e tutt’ora costretto ad assistere alle gare dei rossoneri dalla tribuna.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista algerino dovrebbe rientrare solamente dopo la sosta per le nazionali di fine marzo, saltando quindi gli ottavi di Europa League e le sfide contro Napoli e Fiorentina.

Solo in caso di netto miglioramento, riporta il quotidiano, il centrocampista potrebbe rientrare già contro i viola, gara prevista per il 21 marzo, ma servirà uno sprint in chiave recupero.