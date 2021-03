«Milan che Festival» – così la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il Diavolo batte la Roma all’Olimpico e consolida il secondo posto, distaccando Juventus e anche Lazio, oltre ai giallorossi.

Decisivi Kessie e Ante Rebic, quest’ultimo infine out per infortunio, come Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Così Pioli riprendere l’inseguimento.