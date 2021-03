CorSera – Si fanno avanti i ’99 per il match contro lo United: saranno sette rossoneri che daranno forfait!

I ragazzi di mister Stefano Pioli saranno in campo alle 18:55 per la super-sfida dell’Old Trafford contro i padroni di casa del Manchester United, per un match di Europa League che sembra più una sfida da Champions. Servirà un’impresa non da poco, siccome Pioli e i suoi vorranno ancora dimostrare sul campo il loro grande valore nonostante la sfortuna

Sfortuna che si fa sentire per via degli infortuni, in particolar modo. Affrontare lo United è sempre complicato, il Milan stavolta dovrà farlo senza Ibrahimovic, Manduzkic, Calhanoglu, Hernandez, Rebic e Bennacer, e con Romagnoli in panchina per una botta al piede, come riporta il Corriere della Sera. E allora ecco che si fa avanti la leva calcistica del ’99: cinque titolari su undici saranno infatti ragazzi classe 1999.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz; Rafael Leao. All. Stefano Pioli.