Dalla Roma al Milan: questo il destino che può essere riservato ad Antonio Mirante nella prossima finestra di mercato. Secondo l’indiscrezione di SportMediaset, il Milan sarebbe alla caccia di un vice-Donnarumma, in attesa di concretizzare il rinnovo di quest’ultimo. Con l’addio ormai certo di Tatarusanu ecco che entra in voga il nome di Mirante. Classe ’83, è alla soglia dei 38 anni ma arriva da due stagioni di buon impiego. Potrebbe arrivare in rossonero a parametro zero.