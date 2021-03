Come testimoniano le immagini di Facebook, mandate in onda dal profilo ufficiale del Milan, durante la rifinitura prima del match di domani contro il Manchester United, iniziata pochi minuti fa, sono assenti Calabria, Rebic e Leao.

Presenti, invece, Romagnoli, Bennacer e Ibra, pienamente recuperati per la fondamentale gara di domani. Alle 14.30 parlerà Pioli in conferenza e farà il punto sulla situazione infortunati in vista del ritorno degli ottavi di Europa League.