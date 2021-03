Milan-Manchester United, la probabile formazione rossonera: sia Kjaer che Ibrahimovic tornano dal 1′

Appuntamento alle ore 21, questa sera, allo Stadio San Siro, purtroppo ancora senza tifosi che “ci avrebbero dato una carica eccezionale“: stasera sarà Milan-Manchester United, sfida di ritorno degli ottavi di Europa League. Due squadre martoriate dagli infortuni, seconde in classifica nei loro rispettivi campionati, che hanno impattato sull’1-1 alla gara d’andata all’Old Trafford, stasera dovranno chiudere i conti. Pioli, per la sua formazione, viste anche le corpose assenze e i pochi rientri, pur di fare un po’ di turnover e cercare di risparmiare più energie possibili, schiererà una formazione quasi obbligata.

In porta ci sarà sicuramente Gianluigi Donnarumma. Sulla destra ancora Diogo Dalot, in prestito proprio dallo United, viste le condizioni ancora non perfette di Calabria. Al centro Kjaer riprenderà il posto affianco a Tomori, dopo essere stato risparmiato in extremis nella gara contro il Napoli. La fascia sinistra porta stampato il nome di Theo Hernandez. A centrocampo, oltre l’intoccabile Franck Kessie, sembra ormai certo Soualiho Meite sembra in vantaggio su Sandro Tonali. Bennacer ancora fuori, almeno dal 1′, siccome potrebbe subentrare a partita in corso per mettere minutaggio nelle gambe. Sulla trequarti quasi sicuramente ci saranno (da destra a sinistra) Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Rade Krunic. Il discorso centravanti, invece, rappresenta un vero rebus: Zlatan Ibrahimovic, secondo quanto dichiarato dallo stesso Pioli, non ha i 90 minuti nelle gambe, eppure potrebbe comunque partire in campo dal 1′ per restare in gioco quanto più tempo possibile, senza ovviamente sforzarlo. Le condizioni non perfette di Ante Rebic e Rafael Leao potrebbero indurre Pioli proprio a questa scelta. In caso di recupero di uno dei due, ecco che lo svedese potrebbe fare un passo indietro e partire dalla panchina. Ecco la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.