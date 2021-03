CorSera – Solskjaer sorride: ritrova Rashford e Pogba per stasera. Pioli attende di conoscere le condizioni di Rebic e Leao

Il Corriere della Sera di questa mattina ha fatto il punto della situazione sia in casa Milan che in casa United in fatto di rientri importanti in vista del match di Europa League di stasera: “A differenza di Solskjaer che recupera Rashford e Pogba, Pioli deve fare ancora i conti con la sua eterna emergenza infortuni: solo stamattina saprà se avrà Rebic, Leao, Romagnoli e Calabria. Torna però finalmente Ibrahimovic, dopo due settimane out per l’ennesimo infortunio muscolare”.

Pioli ha ancora fuori Ibra, Rebic, Leao, Mandzukic, Maldini: emergenza incredibile nelle posizioni avanzate per il Milan. Tutti fermi o quasi, con i primi due pronti a scendere in campo provando a gestire le forze ma senza esagerare. Il problema è proprio questo: stasera potrebbe essere necessario esagerare, a prescindere dalle proprie forze.