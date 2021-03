GdS – Tre big per la rincorsa: il Milan ritrova Theo, Rebic e Calhanoglu

Una partita che può valere una stagione, e non solo per ciò che concerne le residue speranze scudetto, ma anche e soprattutto per la rincorsa a quel quarto posto che significherebbe Champions League.

La Gazzetta dello sport in edicola fa il punto: questa sera Stefano Pioli contro i partenopei potrà contare sul rientro di tre pilastri quali Theo Hernandez, Rebic e Calhanoglu, quest’ultimo fondamentale per lo schema tattico del tecnico.

L’emergenza però non è finita: col Napoli infatti mancheranno Calabria, sostituito da Dalot, e Romagnoli, oltre ai vari Mandzukic e Bennacer.