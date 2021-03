TS – Rifinitura decisiva per Ante Rebic

Dopo aver recuperato Sandro Tonali e Theo Hernandez, il tecnico rossonero Stefano Pioli spera di poter recuperare un altro pezzo da novanta in vista della trasferta di domani in casa del Manchester United.

Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, Ante Rebic ieri ha lavorato a parte ma, per capire se partirà con i compagni oppure no, sarà decisiva la rifinitura odierna.

Avere a disposizione n giocatore del suo calibro in una gara così importante sarebbe fondamentale in un Milan ancora estremamente penalizzato dagli infortuni.