Quello di Florian Thauvin è uno dei nomi che più circolano in orbita Milan in vista del calciomercato estivo. L’esterno francese di proprietà dell’Olympique Marsiglia sembra essere il giocatore individuato dalla dirigenza rossonera per rinforzare la corsia di destra di Stefano Pioli.

La situazione

Il contratto di Thauvin è in scadenza il prossimo giugno e il suo rinnovo con i francesi è tutt’altro che scontato, nonostante nei giorni scorsi abbia aperto a questa possibilità. Come riportato da calciomercato.com, l’esterno ieri dopo la vittoria del suo Marsiglia contro il Brest, ha rilasciato parole poco rassicuranti in vista di una sua possibile permanenza. Queste le parole di Thauvin: “Il mio futuro? Non ne ho idea. Vedremo cosa succederà”. Parole che lasciano ben sperare Maldini e colleghi, che vorrebbero ripartire dall’esterno classe ’93 per costruire il Milan della prossima stagione.