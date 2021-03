Milan TV – Theo: “Partita importante. Importante il ritorno di Ibra. Siamo pronti”

Ai microfoni di Milan TV, Theo Hernandez ha così parlato prima dell’ incontro contro la Fiorentina-Milan. Il primo pensiero va all’ eliminazione dall’ Europa League: “È stato difficile, dobbiamo andare avanti e cercare di vincere le partite che ci rimangono”.

Che tipo di lavoro avete svolto per migliorare questa situazione: “Abbiamo lavorato su tutte le fasi perchè è una partita importante. Abbiamo ritrovato Ibra che per noi è importante averlo in avanti come punto di riferimento”.

L’ avversario di oggi: “Sappiamo che a loro piace giocare a calcio così come piace a noi. Dovremo cercare di limitare i loro attacchi per portare a casa la partita”.