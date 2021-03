Repubblica – Dubbio Brahim Diaz-Krunic per Pioli in vista dell’Udinese

Una partita importante per confermarsi in zona Champions e per mettere il fiato sul collo all’Inter, ecco come si presenta la sfida fra Milan ed Udinese che andrà in scena alle 20:45 a San Siro.

Pioli, come riporta l’edizione odierna di Repubblica, dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Calhanoglu, e se per l’assenza dello svedese la soluzione è Leao, per quella del turco il tecnico non ha ancora sciolto le riserve: in ballottaggio, infatti, ci sono Brahim Diaz e Krunic per un posto da titolare.

La decisione verrà presumibilmente presa a ridosso del fischio d’inizio, quando saranno annunciate le formazioni ufficiali della gara.