Zaccheroni: “Questo Milan deve puntare a vincere il campionato, ha qualcosa che le altre non hanno”

A ridosso di Milan-Udinese che verrà giocata stasera allo Stadio San Siro, la Gazzetta dello Sport ha rilasciato una lunga intervista ad un ex allenatore top per entrambe le squadre: Alberto Zaccheroni. Al tecnico sono state rivolte varie domande sulla gara, sono stati chiesti pareri sul Milan odierno, su Pioli e non solo. Queste alcune dichiarazioni:

“Il Milan deve giocare per un solo obiettivo, vincere il campionato. Guai a fare calcoli. Ora conta vincerle tutte. Il Milan ha qualcosa in più rispetto alle altre, ossia la qualità del gioco. La squadra di Pioli forse non è la migliore, ma è quella che gioca meglio“.

Fermare l’Inter sarà possibile? “È difficile, ma se c’è una squadra che può togliere lo scudetto ai nerazzurri quella è il Milan“.

Su Pioli: “Sta facendo molto bene. Ha trovato la quadra prima e meglio degli altri: è su questa certezza che deve continuare“.

Sull’Udinese: “È una squadra fisica e di qualità. Se avessero un vero uomo gol lotterebbero per le coppe“.