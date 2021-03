Ancora una settimana e poi i campionati si fermeranno per la pausa Nazionali. Tra i rossoneri che verranno convocati dalle squadre dei rispettivi Paesi, ci sono anche tanti giovani: è arrivata la convocazione per Leao e Dalot con il Portogallo Under 21.

Oltre a loro due, è arrivata la chiamata anche per Pierre Kalulu dalla Francia Under 21, e per Brahim Diaz dalla Spagna Under 21.