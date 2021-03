Nuno Mendes: il Milan potrebbe inserirsi nella corsa per arrivare al terzino

Secondo il sito spagnolo “Fichajes.net”, il Milan starebbe pensando a Nuno Mendes dello Sporting Lisbona per la prossima stagione: la cifra quanto mai esosa relativa alla clausola rescissoria del terzino sinistro, fissata a 70 milioni, non scoraggerebbe i rossoneri che, nonostante la titolarità indiscussa di Theo Hernandez, si aggiungono alla short list delle pretendenti del lusitano, insieme alle già note Juventus, Liverpool e Manchester Utd.

L’interesse dei meneghini per questo forte prospetto è dovuto anche all’incertezza della situazione di due laterali di sinistra:il primo è Dalot, la cui esperienza nel capoluogo lombardo potrebbe terminare in estate tornando al Manchester United, visto e considerato che è in prestito secco; il secondo, invece, è Laxalt, il quale sbarcherà nuovamente a Milanello dopo l’esperienza al Celtic, non sapendo se lo aspetta una futura cessione.