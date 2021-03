Oddo: “L’Udinese può giocarsela a San Siro. Deulofeu? Può spostare gli equilibri”

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan ed ex allenatore dell’Udinese ha detto la sua sulla sfida di stasera ai microfoni del Messaggero Veneto. Le sue parole:

“L’Udinese ha grande fisicità ma è anche una squadra tecnica. Ha giocatori di qualità, per quelle che sono le sue potenzialità sta facendo un percorso normale. Se avesse avuto a disposizione tutti i giocatori sarebbe in alto in classifica. La squadra può ambire a posti più alti ma non deve abbassare la guardia. Il Milan sta bene e con la Roma l’ha dimostrato, ma l’Udinese può giocarsela a San Siro. Deulofeu? Giocatore da grande club che può spostare gli equilibri. Gotti riavrà Pereyra che insieme a De Paul porta la qualità che dicevo prima”