Schira: “Orsolini non rinnoverà col Bologna. Sul ragazzo gli occhi del Milan e della Fiorentina”

Sembra essere davvero più di una semplice idea: Riccardo Orsolini, ala destra del Bologna, non rinnoverà molto probabilmente il contratto con i felsinei in scadenza nel 2022 – quindi potrebbe andar via già l’estate prossima e a prezzo di saldo -, magari proprio al Milan. Lo ha rivelato di recente anche il noto esperto di mercato Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter ufficiale.

Mister Stefano Pioli vorrebbe una giovane e valida alternativa ad Alexis Saelemaekers sulla fascia destra per il suo 4-2-3-1 e Orsolini sarebbe tatticamente adatto allo scopo. Inoltre, l’esterno ex Ascoli e Juventus potrebbe essere ceduto per una cifra non più alta di 20 milioni di euro visto il contratto in scadenza, a fronte delle richieste di 40 milioni che la dirigenza rossoblù ha avanzato nel corso degli ultimi anni. L’affare è possibile, il Milan – ma anche la Fiorentina – ci pensa.