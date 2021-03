Passo indietro per Calhanoglu: non segna su azione in campionato da 8 mesi

Con l’assenza di Ibra ultimamente il Milan ha il problema di fare gol con i giocatori offensivi. Se Rafael Leao non segna dalla gara del 9 gennaio contro il Torino, un altro fatto ancorpiù eclatante, è quello che riguarda Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco infatti, non va in rete su azione in Serie A dallo scorso 29 luglio (Sampdoria-Milan 1-4), era ancora la passata stagione. Un digiuno troppo lungo su azione per un giocatore che doveva fare il salto di qualità quest’anno e che chiede un rinnovo di contratto a cifre molto elevate.