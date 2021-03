Pioli a Sky: “Credo che la squadra meritasse di più. Adesso vogliamo andare in Champions”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Manchester United. Le sue parole:

Sulla partita: “Stasera potevamo farcela, non dovevamo perdere. Non abbiamo sfruttato il vantaggio dell’andata. Abbiamo fatto un errore nella nostra area e abbiamo preso gol. Abbiamo lottato fino alla fine, adesso torniamo a lavorare. È un’eliminazione che dispiace. Dovevamo segnare un gol in più, credo che la squadra meritasse”.

Sul Manchester: “Il Manchester è una squadra molto forte, una squadra che ha battuto il City pochi giorni fa. Dovevamo segnare un gol, ma ho poco da rimproverare ai miei”.

Sulle assenze: “Purtroppo siamo in un momento delicato, se avessimo avuto qualcuno in più in panchina magari ci avrebbe favorito. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo”.

Sulla corsa alla Champions: “La prime squadre della Serie A sono molto forti, adesso avremmo la possibilità di sfruttare le settimane piene”.

Sul gol subito: “Meité doveva seguire inizialmente Bruno Frnandes, abbiamo lasciato libero Pogba e abbiamo preso gol”.