Pioli a Sky: “Gara gestita bene. A San Siro altra prestazione di gran livello”

Uno Stefano Pioli piuttosto soddisfatto analizza, ai microfoni di Sky, il pareggio contro il Manchester United: “La squadra ha saputo comandare la partita a gestirla bene. Ha saputo soffrire e questa prestazione dare convinzione e morale.” – dice il tecnico rossonero – “Io penso che sia l’avversario giusto per noi. Stiamo lavorando per crescere, per vincere e far tornare il Milan dove merita in Italia e in Europa. Sono gare queste che ti devono mettere in discussione e soprattutto devi vincere se vuoi arrivare in fondo. A San Siro ci sarà da fare una partita di alto livello per eliminare un avversario così forte. Ora testa al campionato poco tempo per recuperare ma i ragazzi hanno uno spirito di squadra e una grande determinazione.

Pioli parla anche di Kessié e di Leao facendo i complimenti al gruppo: “Frank? Non ho visto nulla, ho visto solo il suo gran gol. Quella rete ci avrebbe dato ancora più forza mentale. C’è molta soddisfazione, non sto allenando un gruppo normale ma eccezionale sotto tutti i punti di vista, quando danno l’anima e raggiungiamo il risultato è giusto esultare. Siamo contenti ma a fine di questa gara anche rammaricati, potevamo fare anche di più. La foto di stasera? Lo spirito della squadra. Questo è un momento determinante della stagione: ora abbiamo Napoli, ritorno con Manchester e poi Firenze. Ora dobbiamo mantenere alto il livello poi chi non andrà in nazionale riposerà. Leao non ha bisogno di coccole ha bisogno di giocare così e crescere. Mi piace la sua voglia di stare dentro la partita, migliore rispetto allo scorso anno, perché ha una grande qualità“.