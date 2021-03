Pioli: “Ibra fa bene a parlare di scudetto, nel calcio non si può dare niente per scontato”

Stefano Pioli, ai microfoni di SkySport, ha commentato la vittoria del Milan contro la Fiorentina, ecco le sue parole:

Sul Manchester: “La delusione è stata forte, volevamo andare avanti, ma le due prestazioni ci hanno dato più motivazioni e sicurezza. Era la gara più difficile, i ragazzi hanno raschiato il barile per trovare tutte le forze possibili”.

Sulla vittoria: “Io esulto sempre, le partite son difficili e tutte importanti, più si va avanti più le partite pesano. Ci sono tante squadre forti e noi vogliamo stare tra le prime posizioni, sta sera era importante tornare alla vittoria contro un avversario difficile”

Su Ibra che parla di scudetto: “Fa bene, siamo stati primi per mesi, quello che ci siamo detti nello spogliatoio è che mancano dieci partite e noi dobbiamo cercare di vincerle tutte. Noi siamo partiti con altri obiettivi, perchè volevamo arrivare tra le prime quattro, il nostro futuro dipende da noi, abbiamo le qualità per provare a vincere ogni singola gara. “

Su Bennacer: “Senza nulla togliere a Meite e Tonali, Isma ha delle caratteristiche particolari, sono contento del suo rientro, adesso andrà in Nazionale ma giocherà una sola partita che gli potrà anche far bene“.

Sulla sconfitta della Juve: “Non me l’aspettavo, ma nel calcio non si può dare niente per scontato”.