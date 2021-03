Pioli: “Partita difficile ma stimolante. Abbiamo lavorato per arrivare qui ed ora dobbiamo essere pronti”

Stefano Pioli e Fikayo Tomori parlano ai microfoni di Milan TV alla vigilia dell’ottavo di finale di andata di UEFA Europa League contro il Manchester United.

Queste le parole di Pioli:

Sulla partita: “Avversario molto forte e prestigioso. Partita difficile ma anche stimolante. Abbiamo lavorato per arrivare qui per capir a che livello siamo. L’Europa League è una competizione molto difficile ed ora arrivano le squadre forti. Dobbiamo essere pronti”

Sulla partita contro il Verona: “Abbiamo fatto una buonissima gara. Dobbiamo portarci le sensazioni positive. Questo è il nostro modo di giocare, poi ogni partita è a se ma domani vogliamo riportare ciò che di buono abbiamo fatto domenica”

Sull’ambientamento al Milan: “Importante è entrare nella testa dei giocatori, conoscere le caratteristiche umane e poi tecniche. Ci vuole un po’ di tempo”

Su Kessiè: “Abbiamo avuto qualche discussione normale all’inizio ma poi ci siamo uniti per il bene del Milan”

Le parole di Tomori:

Sul match di domani: “Sempre un onore vestire la maglia del Milan e lo è altrettanto giocare questi match così importanti, sarà speciale e speriamo in un risultato positivo”

Sulla sfida ad un’inglese: “Me lo sentivo dopo la qualificazione. Affrontare il Manchester United ci carica, aspettavamo questo big match. Vogliamo fare una grande gara e portare a casa un risultato positivo”

Su Romagnoli: “Il Capitano mi ha aiutato molto. Non parla molto inglese, ci prova così lui parla inglese a me e io italiano a lui. Cerca di aiutarmi come fa anche Kjaer che l’inglese lo parla. Mi dicono cosa fare e si accertano che io capisca le indicazioni del mister. Sono due grandi professionisti”

Sulle sue condizioni: “Sto bene, sono felice. Non avrei potuto chiedere inizio migliore. Sto giocando e sono stato accolto bene. Siamo in corsa per l campionato e per l’Europa League. Speriamo duri fino a fine stagione”.