Pioli: “Vittoria di carattere utile a rispondere al periodo complicato”

Stefano Pioli parla ai microfoni di Milan TV dopo Fiorentina-Milan. Il commento del tecnico rossonero sul match:

Sulla vittoria: “Vittoria di carattere. Abbiamo dovuto utilizzare tutte le nostre energie visto il periodo che abbiamo trascorso. Abbiamo dimostrato di essere pronti”

Su Brahim: “Non è un esterno sinistro classico. Può entrare nel campo. Qualche volta lui e Calha si sono pestati i piedi”

Sull’allenamento dell’intervallo: “L’abbiamo fatto perchè i numeri ci dicono che prendiamo troppi gol a inizio secondo tempo per entrare subito in campo nel migliore dei modi”

Sulla Juve come anti Inter: “Sono rimasto sorpreso da alcune dichiarazioni”

Sul vantaggio a inizio match: “Mai pensato che questa partita fosse vinta perchè la Fiorentina ha qualità. Non siamo riusciti a controllarla quando eravamo in vantaggio. Partita pesante e fondamentale per eliminare l’eliminazione dalla coppa”

Su Ibra in campo tutto il match: “Ci confrontiamo sempre ma mi ha detto che stava bene. Ci serviva in campo ed è bene che abbia stretto i denti anche lui”