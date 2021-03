L’emergenza infortuni in casa Milan non cessa di preoccupare. Nelle ultime ore si sono fermati ben quattro giocatori in un colpo solo, cioè Calabria, Rebic, Romagnoli e Leao. Gli ultimi due, entrambi alle prese con problemi muscolari, saranno out fino a dopo la sosta per le nazionali. A riferirlo è Il Corriere della Sera.