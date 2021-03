Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di mercato svelando la presenza di qualche contatto tra Lucas Vazquez e il Milan. Le sue parole:

“Lucas Vazquez? E’ in scadenza, si potrà prendere a parametro zero. C’è stima, ma non ci sono stati però contatti reali tra il Napoli e il calciatore, cosa che invece c’è stata con il Milan. Se il Napoli però non dovesse andare in Champions, non si potrà permettere calciatori dal calibro di Vazquez”.