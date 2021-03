Mai come questa volta la sosta delle nazionali può essere un tocca sana per il Milan. Questi 15 giorni non soltanto serviranno per ritrovare la giusta condizione in viste del rush finale ma soprattutto saranno fondamentali per il recupero degli infortunati.

Questa mattina il CT della Croazia Dalic e il CT del Portogallo Under 21 Rui Jorge, hanno annunciato che gli attaccanti rossoneri Rebic e Leao non risponderanno alle convocazione delle rispettive nazionali perchè infortunati.