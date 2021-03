All’84esimo minuto di Repubblica Ceca-Italia Under 21, Sandro Tonali si è visto sventolare un rosso diretto.

Ingenuità del centrocampista rossonero che a gioco fermo ha tirato un calcetto a Sasinka.

Azzurrini che hanno pareggiato la partita per 1-1: al gol di Scamacca, è seguito l’autogol di Maggiore che ha riportato il punteggio in parità. Nel finale, anche Marchizza è stato espulso per doppia ammonizione.