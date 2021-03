Come scrive La Repubblica, il Milan è interessato a Riccardo Orsolini, esterno desto nel 4-2-3-1 dell’ex mister rossonero Sinisa Mihajlovic. Complessivamente in questa stagione ha realizzato 6 gol e 4 assist in 26 partite (fonte: Transfermarkt). La società rossonera spera di acquistare l’esterno del Bologna per una cifra che si aggira tra i 18 e i 20 milioni.